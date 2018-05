The Mystery Of The Bulgarian Voices ft. Lisa Gerrard : ‘BooCheeMish’, le 25 mai

Nous nommions autrefois ce choeur traditionnel et entièrement féminin, dont l’existence remonte au début des années 1950, Le Mystère Des Voix Bulgares : The Mystery Of The Bulgarian Voices s’associent pour leur nouvel album avec une certaine Lisa Gerrard (Dead Can Dance). Un disque dont il est officiellement confirmé la date de sortie, à savoir le 25 mai 2018.

La publication de BooCheeMish est assurée par le beau label Prophecy Records (Sol Invictus, Nhor), et c’est le premier album du projet vocal depuis… une vingtaine d’années (!). Annoncée par le label comme une « collection de nouvelles chansons époustouflantes », BooCheeMish combine le style internationalement reconnu de la chorale et les influences de la musique moderne et mondiale.

Lisa Gerrard expose en ses termes l’histoire de sa relation personnelle avec le choeur bulgare : « Lorsque j’ai découvert ces femmes à mon enfance, j’ai tout de suite pensé que c’était ça, le top : tu ne pouvais pas aller plus loin! » Aujourd’hui, intégrant momentanément la chorale, Lisa s’enthousiasme de sa chance. Sa participation a d’ailleurs fait l’objet d’une préparation spéciale : ses contributions ont été co-écrites avec Jules Maxwell, un musicien avec lequel elle a travaillé pendant plusieurs années.

Peter Dundakov, qui a pour sa part écrit et arrangé la majorité des morceaux sur BooCheeMish, a déclaré à Radio Bulgarie qu’ « une décision consciente a été prise que l’album devrait rester entièrement acoustique. Aucun instrument électronique n’a été utilisé, même si parfois le son est assez moderne et si l’album implique le célèbre beatboxer bulgare SkilleR. »

Dès ses premiers essais, la musique du chœur a trouvé la faveur d’admirateurs célèbres tels que Paul Simon, Sandy Denny, Frank Zappa, les membres de Crosby, Stills & Nash ou encore les « psychédélieux » Grateful Dead. Mais c’est dans les années 1980 que 4AD réédite l’album s’attirant les faveurs d’artistes comme Elizabeth Fraser (Cocteau Twins) et Lisa Gerrard. L’album a remporté un Grammy pour le meilleur enregistrement folklorique traditionnel en 1990. Par la suite, les membres de la chorale ont travaillé avec – ou ont été échantillonnés par – des artistes aussi divers que Kate Bush, U2 ou Drake.

Cette musique a pu être décrite comme un « mariage d’avant-garde et de Moyen Âge », ce qui témoigne de la capacité de l’Ensemble à maîtriser les diverses traditions vocales de la Bulgarie, tout en sonnant d’une manière frappante, moderne et originale. Ceci est dû à la structure de cette musique chorale – arrangements a cappella en plusieurs parties transformant le son du collectif en quelque chose d’autre.

La productrice exécutive Boyana Bounkova est largement responsable du nouvel album.

Elle déclarait récemment sur Radio Bulgarie : « J’ai invité Petar Dundakov à écrire la musique pour la chorale. C’est un jeune compositeur, mais avec une expérience dans la musique chorale classique et orchestre et, par le passé, dans la musique pop. Lisa Gerrard est co-auteure de plusieurs des compositions, et nous avons également invité le compositeur irlandais Jules Maxwell. Le chœur chante avec l’accompagnement de divers instruments et cela aussi est quelque chose de nouveau (…). »

BooCheeMish – tracklisting :

01. Mome Malenko

02. Pora Sotunda « (exploit Lisa Gerrard)

03. Rano Ranila

04. Mani Yanni (feat. Lisa Gerrard)

05. Yove

06. Sluntse

07. Unison (feat. Lisa Gerrard)

08. Zableyalo Agne

09. Tropanitsa

10. Ganka

11. Shandai Ya (feat. Lisa Gerrard)

12. Stanka

Plusieurs formats seront rendus disponibles par le label :

– CD digisleeve

– LP vinyle

– Format SACD en édition limitée pour audiophiles (remasterisé numériquement)

– Édition limitée artbook double-CD (artbook spécial 12′ 60 pages et paroles / notes spéciales et belles photos)

– Coffret en édition limitée (artbook, vinyle, édition SACD, 4 impressions format vinyle)

