The Lurking Fear : « The infernal Dread » (vidéo)

Le projet suédois death metal regroupe du bien beau monde (« supergroupe », dit-on) : Tomas Lindberg au chant (At The gates, ex-The Great Deceiver), les guitaristes Jonas Stålhammar (The Crown) et Fredrik Wallenberg (Skitsystem), Andreas Axelsson à la basse (Disfear, Tormented, Edge Of Sanity) et enfin l’ex-batteur de Paradise Lost Adrian Erlandsson (At The Gates, The Haunted).

The Lurking Fear sort son premier album, Out Of The Voiceless Grave, le 11 août chez Century Media. Enregistré aux studios Welfare Sounds (Göteborg, Suède), il bénéficie d’une première mise en lumière avec un clip vidéo réalisé par Martin Ahx (Matokiller Graphics) pour le single « The Infernal Dread ».

Selon Tomas Lindberg, le groupe a ici « essayé de capter l’essence de la folie rageuse d’un show live : la terreur cruelle, immuable et pure de la mort. Toute l’idée du groupe est de capturer l’impact émotionnel inquiétant et perturbateur du death metal, et c’est aussi ce que nous apportons sur scène. Venez nous voir live pour un aperçu de la folie par vous-même ! Cette chanson est notre hymne death metal, et présente des éléments essentiels de notre son dans sa forme la plus simple et brute. »

