The Knife : trace live, début septembre 2017

Ceux qui espéraient un nouvel enregistrement studio après les rumeurs de retour créatif en seront pour leurs frais… mais ne devraient pas trop se plaindre non plus au regard de ce qui suit.

Car The Knife redonne signe de « vie » sur Rabid Records (son propre label) avec quelque chose qui, a priori, promet : une sortie, le 1er septembre, d’une trace live intitulée Shaking the Habitual: Live at Terminal 5, paraissant à la fois sous forme de film (format DVD), d’album et d’album photographique.

Cet ensemble de supports prend source dans l’expérience live de 2014, durant laquelle le binôme formant The Knife (les soeur et frère Karin Dreijer Andersson et Olof Dreijer) s’était étendu, incorporant pour l’occasion une troupe de danse complète. Cette intégration de la danse au show avait impliqué à la coordination Kim Einarsson et Anna Efraimsson, en plus de la chorégraphe Stina Nyberg.

Le groupe avait recouru aux services du designer Bella Rune pour créer des instruments sur mesure pour le spectacle, de manière à rendre le show plus attrayant tout en proposant des versions des morceaux présentées dans un contexte nouveau. Sur la fin de la tournée, à l’automne 2014, la photographe Alexa Vachon avait joint les troupes pour fixer le voyage en images, ce qui aboutit aujourd’hui, en plus de la trace live, à la sortie de l’album photo.

Le dernier show de The Knife s’était tenu le 8 novembre 2014 au Iceland Wwows Festival à Reykjavik (Islande).

Une soirée de lancement de Shaking the Habitual: Live at Terminal 5 aura lieu le 30 août au cinéma Bio Rio, à Stockholm. Dans l’attente de découvrir ces choses, à Stockholm directement pour ceux qui en auront la chance ou tout simplement chez vous, vous pouvez vous faire une idée de l’ambiance d’alors avec le trailer vidéo posté par le groupe pour présenter la sortie :

