The Klinik : « Don’t look back » + « The Reset » + « Perdurabo » (vidéos)

Il semble que le projet The Klinik fasse son retour… sans Dirk Ivens, monopolisé ces derniers temps par un Dive responsable d’un très, très bon dernier album studio intitulé Underneath.

C’est en effet un duo composé aujourd’hui du permanent éternel Marc Verhaeghen (Noise Unit, D.Sign…) et de Mark Burghgraeve (membre du groupe à diverses reprises par le passé) qui a composé de tout nouveaux titres pour The Klinik, dont un tout frais tout beau « Don’t look back », à découvrir ici même et porteur d’un son technologique, lourd et hypnotique.

Simultanément à « Don’t look back » ont été mis en ligne « The Reset » et « Perdurabo ». Ils suivent, quelques semaines après, la mise à disposition sur YouTube du dynamique « Death is a Gift ». Ensemble, ils forment un EP digital pouvant être écouté sur Bandcamp ou via des liens YouTube officiels.

Pour le reste : à suivre, bien évidemment. Et en attendant, ci-dessous, les liens au choix pour votre confort d’écoute.

RESET by The KLINIK







Be Sociable, Share!