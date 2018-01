The Fall has fallen : Mark E. Smith est mort

Il est des journées qui finissent en revue nécrologique, pour le malheur de tous.

Si la BBC s’était bien plantée en annonçant la mort de Mark E. Smith en mars 2017, cette fois, malheureusement, c’est pour de vrai. Et nos vieilles amours chutent. La nouvelle est confirmée officiellement ce 24 janvier : le leader de The Fall et seul membre permanent du projet est mort, et le groupe avec lui très certainement.

Presque 70 musiciens auront transité par cet OVNI post-punk, et The Fall laisse derrière lui un héritage immense. Plus de trente albums (dont le dernier en date, New Facts Emerge). Les dernières apparitions live de Mark s’étaient faites dans des conditions difficiles et des shows avaient été annulés à New York et à Louisville, au Kentucky, suite à une hospitalisation pour des problèmes liés à la gorge, la bouche et le système respiratoire.

Fin décembre, d’autres dates américaines étaient annulées, la mauvaise santé restant la raison.

Et la fin est venue.

–

RIP Mark. Ton mauvais caractère, désormais, manquera à beaucoup de monde.

The Fall – Live at Hiro Ballroom Narnack CMJ Showcase 2006 from Narnack Records on Vimeo.

Be Sociable, Share!