The Eden House : « Words and Deeds » Live at the Vertical Rooms (vidéo)

Nouvelle preuve s’il en est qu’il est possible de faire bien avec peu, la nouvelle vidéo home made mise en ligne par les précieux The Eden House, les expose en train de jouer « Words and Deeds » en conditions live. D’authentiques faiseurs de beautés célestes et éthérées en mode binaire.

C’est à regarder et écouter, et d’autant plus si vous n’avez jamais vu le groupe en concert : le collectif officie pour cette vidéo en line-up complet (hors le violon de Bob Loveday, non impliqué dans l’affaire), avec ses trois principales chanteuses actuelles : aux côtés des musiciens permanents Tony Pettitt (basse), Stephen Carey (guitares) et Simon Rippin (batterie), apparaissent au chant l’emblématique Monica Richards (de Faith & The Muse, chant principal) plus Louise Crane et Meghan-Noel Pettitt, toutes deux en charge des choeurs. Et dixit Tony Pettitt : « no overdubs ». Bref – une réussite.

Montage : Lorena Carey.

–

The Eden House joue à La Manchester Academy 3 le 17 novembre 2017.

Le dernier album studio du groupe, Songs For The Broken Ones, est quant à lui paru récemment chez Jungle. Notre chronique ici.

