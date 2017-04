The Eden House : « Verdades (I have chosen you) » (vidéo)

Depuis que sa voix a introduit l’univers du groupe de Stephen Carey (This Burning Effigy) et Tony Pettitt (Fields Of The Nephilim) sur le premier morceau du tout premier opus de The Eden House, la place de Monica Richards (Faith & the Muse, Strange Boutique) est restée à part dans l’univers du projet à voix féminines.

Une preuve supplémentaire en est faite avec le choix du groupe, en 2017, de publier une première vidéo mettant la dame à l’honneur. « Verdades (I have chosen you) » est le premier extrait intégral du prochain album studio Songs for the Broken Ones, qui sort sur Jungle à la mi-juin 2017.

Le clip a été réalisé par E Gabriel Edvy.

Production vidéo : Blackswitch Labs

Monica Richards (chant)

Stephen Carey (guitare)

Tony Pettitt (basse)

Simon Rippin (batterie)

Bob Loveday – Violin

+ Brianna Malone-Serna (« Death »)

Rob Leydon (guitare – live) (guest)

Verdades

Textes : Trad Arr./Richards

Be Sociable, Share!