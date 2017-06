The Eden House : « Misery » (vidéo)

Le projet néogothique à voix féminines emmené par Stephen Carey (ex-This Burning Effigy) et Tony Pettitt (Fields Of The Nephilim, ex-Rubicon, ex-NFD) publie un nouveau clip vidéo.

Le groupe avait promis une pré-campagne de sortie soutenue, et n’avait pas menti. Le teasing augmente donc avec « Misery », nouvel extrait du prochain opus studio à paraître mi-juin chez Jungle, Songs for the Broken Ones.

Bob Loveday reste ici en charge des cordes et un certain Simon Hinkler (The Mission) réapparaît à la guitare sur ce titre chanté par Louise Crane (photo).

