The Eden House : détails sur le prochain album + trailer

De précieux renseignements surgissent sur l’avenir proche du projet à voix féminines mené par Stephen Carey (This Burning Effigy) et Tony Pettitt (Fields Of The Nephilim, Rubicon, NFD) – un collectif ayant bénéficié par le passé de présences fortes au micro (Evi Vine, Amandine Ferrari [Banished] ou encore Julianne Regan [All About Eve], pour ne citer qu’elles).

Le prochain opus studio, comme annoncé précédemment, s’intitulera Songs for the broken Ones. Il sortira chez Jungle Records le 16 juin 2017, et sa durée totale avoisinera les soixante-dix minutes de musique. Ce nouvel essai verra le groupe accueillir de nouvelles voix : parmi elles, celle de Meghan-Noel Pettitt, épouse de Tony (qui avait participé à l’écriture de « City of Goodbyes » et chanté des secrtions de « The Tempest » sur l’album Half Life). Meghan-Noel est cette fois pleinement intégrée au processus artistique et chante sur des morceaux entiers, à savoir « The Ghost of You » et « The ardent Tide ».

Apparaîtra aussi dans le line-up 2017 Louise Crane, ainsi que la coutumière et inestimable Monica Richards (Faith & The Muse, Strange Boutique). Belle brochette, non ?

Le groupe offre au public un premier aperçu du contenu de l’album via Youtube : une compilation d’extraits enchaînés et fondus d’une douzaine de minutes. La force des mélodies qui en émergent réserve a priori un cru de qualité supérieure et s’inscrivant pleinement dans la marque de fabrique prisée par les adeptes : atmosphères puissantes, guitares en suspension, tonalités éthérées.

The Eden House a en outre préparé un certain nombre de contenus (clips, entre autres) et s’est doté de nouveaux moyens pour la promotion de sa musique. Des apparitions en télévision pourraient avoir lieu. Enfin, le groupe répondra prochainement à un Q&R en provenance des fans, sollicités pour ce via les réseaux sociaux.

Une année fort active pour Carey, Pettit & co. s’annonce donc.

Songs for the Broken Ones – tracklisting

Verdades (I Have Chosen You)

One Heart

Misery

12th Night

The Ghost Of You

Ours Again

It’s Just a Death

Words and Deeds

Let Me In

Kiss Kiss Bang Bang

Second Skin

The Ardent Tide

Running Time: 68’47 »

