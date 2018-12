The Cure : Robert Smith annonce un nouvel album pour 2019

Personne n’y croyait plus vraiment, jusqu’à ce que Robert Smith lui-même réveille l’hypothèse d’une nouvel enregistrement pour le groupe il y a quelques semaines. Les derniers évènements confirment ce qu’un certain nombre espérait.

–

Dans la foulée de l’annonce d’une intronisation de Cure au Hall Of Fame, le leader a causé à SiriusXM de cet honneur mais aussi de certains plans pour le futur. Le dernier opus studio datait de 2008, et la concrétisation d’une suite s’inscrit dans le contexte du récent festival Meltdown, que Robert a officiellement chapeauté.

Inspirante pour lui, au même titre que l’introduction de Cure dans le hall des gens famous, l’expérience a débouché sur la concrétisation d’une envie retrouvée, ce qui se confirme dans les derniers dires de Smith à Mark Goodman et Alan Light : « Face à tous ces nouveaux groupes (…) c’est vraiment inspirant de faire quelque chose de nouveau. Donc, oui, nous allons finir dans environ six semaines ce qui sera notre premier album en plus d’une décennie [NDLR : « finir » peut vouloir dire « finir d’écrire », ce qui n’emporte pas de cocnlusion définitive sur les dates prévues pour enregistrer – du studio a donc pu être réalisé, voire se terminer d’ici six semaines, comme il peut en rester à faire !]. C’est une période très excitante pour nous tous. »

Difficile de faire plus clair… mais une confirmation a minima que le groupe, à l’issue d’hypothétiques séances studio réservées courant 2018, est en train d’accoucher. Pour de vrai. Les chances viennent donc d’augmenter sérieusement d’assister au retour de Cure avec de nouveaux titres dans le courant de l’année 2019. Si tel devait être le cas, ce serait peut-être le premier enregistrement du groupe à impliquer le nouveau guitariste live, un certain Reeves Gabrels (David Bowie, The Mission).

