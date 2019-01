Test Dept. : ‘Disturbance’, nouvel album en mars

C’est le 1er mars 2019 que sortira le nouvel album des industrieux cultes.

Le premier depuis vingt ans.

–

Disturbance comprendra huit nouvelles compositions machinistes et anxiogènes.

Imprégné d’un contexte social chargé, il sort pour les 37 ans du groupe. Le nouvel album est né de de ce qui n’était au départ qu’un projet d’archives autour de Test Dept. Le projet date de 2010 et le groupe est en pause depuis quelques années. En réfléchissant à ces projets de rééditions du fond de catalolgue, le binôme historique Graham Cunnington / Paul Jamrozy finit par envisager de créer de nouvelles choses. Cunnington et Kamrozy se mettent alors à travailler d’anciens restes et retrouvent le goût « des nouvelles choses ». Le résultat : une poésie contestataire et noire, percussive et ghypnotique. Disturbance, en somme. Un album qui, dans la description faite officiellement, « regarde vers le passé et rugit vers le futur ».

Soirée de lancement de l’album le 26 avril à Londres, au Studio 9294, et sortie chez One Little Indian.

Disturbance – tracklisting :

01. Speak Truth To Power / 02. Landlord / 03. Debris / 04. Full Spectrum Dominance / 05. Information Scare / 06. Gatekeeper / 07. GBH84 / 08. Two Flames Burn

Disturbance by Test Dept

