Terra Tenebrosa : « Where Shadows have Teeth » (vidéo)

« Where Shadows have Teeth » est un clip vidéo illutrant le morceau du même nom présent sur le phénoménal et dernier album studio de Terra Tenebrosa, The Reverses, paru en 2016 schez Dembemur Morti.

Ce mini-film a été réalisé par Johnny Hell et coproduit par Simon Tingell (Trickfabriken) : une vision cauchemardesque peuplée de présences indéfinissables, pouvant être vue (selon No Clean Singing) un « conte de fées perverti » ou « une innocence détruite ou tordue dans des formes de plus en plus grotesques ».

