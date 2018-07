Steve Ditko (Spiderman, Doctor Strange) est mort

Le discret cocréateur de super-héros entrés dans la culture populaire et designer du costume de Spiderman, ancien comparse aussi de Stan Lee avant une brouille dont les causes restent obscures, l’amenant vers DC Comics (avant le retour chez Marvel), est décédé à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

–

Il a été retrouvé dans son appartement à Manhattan (New York), le 29 juin dernier. L’information a été révélée hier seulement, samedi 8 juillet 2018, par The Hollywood Reporter. La police parle de « causes de la mort non apparentes » et le décès remonterait à deux jours avant la découverte du corps de Steve.

Depuis, les hommages ont plu (Neil Gaiman, au hasard : « Je suis quelqu’un de différent parce [que Steve] était dans le monde ») sur celui qui est resté en marge de toutes les opérations promotionnelles ayant servi les héros de Marvel à l’occasion des multiples sorties, notamment au cinéma, liées aux univers qu’il avait participé à créer.

