Soror Dolorosa : « Everyway », nouvel extrait d’Apollo

Obsküre est heureux de vous faire découvrir un nouvel aperçu du prochain double album de la formation néogothique Soror Dolorosa, Apollo.

Il sort chez Prophecy Productions en divers formats, dont une version vinyle et une version 3CD/DVD comprenant le live Rive Gauche. Le label prendra aussi en charge la réédition de tout le fond de catalogue. Il y a des années importantes, et 2017 en est une pour le groupe français.

« Everyway » est donc un nouvel extrait d’Apollo et il succède au précédent morceau « Another Life », qui avait fait parler de lui. Le groupe l’avait d’ailleurs présenté comme l’un des titres les plus « ambitieux » du nouvel opus, mais le nouvel extrait ne démérite pas pour autant. Découvrez-le donc.

Dans les propres termes du groupe, « Everyway » est une « pop song sombre, qui traite des aléas de la vie sous le soleil californien. Nous avons travaillé dur sur le côté organique et crunchy du son des guitares qui donne ce côté retro, un peu comme un bon café fait maison que tu bois en arpentant les rues dans la lumière du matin. Nous avons été inspirés par les Psychedelic Furs, surtout en ce qui concerne cet esprit ‘bad boy du dimanche’. Mais vous serez surpris : à la fin du titre se dresse un mur de bruit, un crash d’avion ou un micro qui enregistrerait le son d’un champ de bataille. Nous mourrons quoiqu’il arrive ; que ce voyage soit baigné par une brume septentrionale balayant les pierres anciennes… Nous avons choisi une photo prise sur l’Acropole d’Athènes représentant le temple de la guerre pour illustrer cette chanson, comme la résonnance de quelque chose de lourd et brillant, passé, présent, et éternel. »

