Soft Kill : « Lost » (vidéo)

Soft Kill vient de dévoiler sa nouvelle et assez fantasmagorique vidéo pour le single « Lost » : un puissant titre bruitiste aux accents cold/shoegaze/post-punk, et qui finit de nous convaincre sur la pertiennce de la démarche de ces gens originaires de Chicago et Portland. Sur leur Facebook officiel, ils revendiquent les influences cumulées de Lowlife, Sad Lovers & Giants, Trisomie 21, Magazine, Chameleons UK, Asylum Party, et bien sûr The Cure. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils font partie des gens qui ont tout bien digéré.

« Lost » figure en sixième position d’un disque ayant marqué le milieu post-punk en 2016, à savoir Choke.

