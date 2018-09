Soft Cell : coffret rétrospectif

Le groupe donnera un concert d’adieux à l’O2 Arena de Londres le 30 septembre – et lorsqu’approche la fin, sonne fatalement l’heure des rétrospectives.

Vous ne croyiez tout de même pas que vous y échapperiez ?

Une collection prenant la forme d’un coffret CD/DVD et comprenant une dizaine de disques paraît donc en guise de célébration du quarantième anniversaire du projet de Marc Almond et Dave Ball. Une mémoire doit s’entretenir.

Comme il ne faut pas faire les choses sans donner un peu de matériaux « nouveaux », le groupe offre à qui en veut une nouvelle version de « Martin », leur hit de 1983. Cette version a été reconstruite par Dave Ball à partir des bandes originelles. Ambiance de forêt. Bouge ton corps (tant que tu le peux).

La collection s’intitule Keychains & Snowstorms: The Soft Cell Story, et Dave Ball déclare à son propos : « Pour moi, ce coffret est comme un synthétiseur modulaire de nos influences et expériences collectives, toutes intégrées dans un plug-in dangereusement surchargé. »

La compilation a pris deux ans de travail et comprend plus de cent trente titres. Elle se concentre sur les deux phases de la carrière du groupe : de leur formation en 1978 jusqu’à 1984, à la période de renouveau courant de 2001 à 2003, à l’occasion de la reformation. L’imposant coffret comprendra des versions remasterisées de tous les singles et faces B de Soft Cell, du son bootleg inédit et des raretés.

En août, le groupe avait sorti le nouveau single « Northern Lights », première nouvelle création depuis plus de quinze ans.

Keychains & Snowstorms – The Soft Cell Story :

Disc 1 : The Phonogram 12” Hits 1981-1984

Disc 2 : The Phonogram B Sides 1981-1984

Disc 3 : New Extended & Reworked Mixes

Disc 4 : Rarities, Alternative Versions and Curios

Disc 5 : The Early Years 1978-81

Disc 6 : In Session / Reunion / Cruelty Without Beauty

Disc 7 : Non-Stop Euphoric Dubbing (Continuous Mix) & Remixes

Disc 8 : Live in Los Angeles, 83 Part 1

Disc 9 : Live In Los Angeles, 83 (Part 2) plus other live recordings

Disc 10 : DVD

