Soap&Skin : nouvel album fin octobre

Cela faisait six ans, déjà – mais Anja Franziska Plaschg ne chômait carrément pas. Elle est de retour, armée d’une collection de nouvelles créations sonores, dans quelques semaines.

Soap&Skin, dont les premiers enregistrements ont marqué notre rédaction, sera de retour fin octobre 2018, le 26, avec un nouvel album studio intitulé From Gas To Solid / You Are My Friend, a priori plus mature et « aérien » que les deux précédents. Il comprendra un total de douze compositions.

Plaschg propose donc enfin de nouvelles écritures, dont les premières présentations sont passées par la mise en ligne d’un nouveau morceau, « Heal ». Il a été écrit, arrangé et produit par Anja elle-même :

Le titre et l’imagerie développée autour du prochain album laissent entendre qu’un propos de conscience y sera tenu sur l’environnement et l’état du monde – mais bien sûr, attendons de voir.

Il y a quelques semaines, Plaschg repointait le bout de son nez en France en reprenant « Sue » et « Blackstar » de Bowie, avec le concours d’une certaine Anna Calvi dans ce dernier cas. C’était à la Basilique Saint-Denis à Paris, le 20 juin 2018 :

