Slowdive : « Star roving » (vidéo)

Le légendaire groupe shoegaze est de retour… et ce n’était pas que pour le live ! Ils présentent aujourd’hui un nouveau titre intitulé « Star roving », première vraie création en vingt-deux ans. Ce morceau est supposé être le premier extrait du prochain et quatrième album studio, qui deviendrait le successeur de Pygmalion (1995).

« Quand le groupe a décidé de se réunir en 2014, nous désirirons vraiment parvenir à faire de la musique nouvelle. Il nous a fallu nombre de shows live et quelques faux départs pour en arriver à ce point, mais c’est avec fierté et une certaine inquiétude que nous libérons aujourd’hui ‘Star Roving’. Nous espérons vraiment que les gens profiteront du moment. Cela fait partie d’un tas de nouveaux morceaux sur lesquels nous avons travaillé, et nous trouvons aussi amusant et pertinent de jouer ensemble aujourd’hui qu’à l’époque où nous avons commencé. »

Be Sociable, Share!