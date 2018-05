Sensorium : « Absolution » (vidéo)

Sensorium, projet remis sur pied par l’ex-Nefilim /Subzeros Paul Miles, dévoile le premier extrait de ses nouvelles productions studio : il prend la forme d’un clip vidéo illustrant le nouveau single « Absolution ».

Ce titre, finalisé par le line-up 2018 de Sensorium, vous permettra de sentir l’orientation revue et corrigée du son du projet vers un propos plus aéré : un rock gothique fort classique, senti et assez élégant, qui s’éloigne du son de la première époque tout en s’inscrivant dans une certaine tradition. Lui et d’autres feront le menu du tout premier EP, MMXVIII.

Ce dernier comprendra un remix signé Saints Of Eden – SOE n’étant autre que le projet studio d’un autre ex-Nefilim, à savoir le bassiste chanteur et programmeur Cian Houchin. La chose est visible ici même. Descendez donc un peu.





Sensorium a connu une première incarnation en 1996.

Né à Londres des cendres de The Nefilim, projet développé originellement par Carl McCoy (Fields Of The Nephilim), ce projet s’était appuyé sur les personnes de Paul Miles, Simon Rippin (ex-Nefilim lui-même) et Peter ‘Bob’ White (NFD). Ce line-up originel avait sorti un premier album intitulé Jahazralah, dont l’orientation métallique et sombre était assez proche du violent Zoon de Nefilim mais dont la production avait manqué de moyens et d’épaisseur. Les nouveaux enregistrements évitent amplement l’écueil.

Paul et Simon étaient plus tard intervenus dans le cadre de la « reformation » de Fields Of The Nephilim en 2000, sous la forme d’un line-up comprenant, oute eux-mêmes, les emblématiques cofondateurs McCoy et Tony Pettitt.

