Secret Sight : « Stage Lights » (vidéo)

Les Italiens de Secret Sight seront l’une des signatures à suivre chez Unknown Pleasures Records. Leur Cd sortira en septembre et une version vinyle sera disponible via Manic Depression.

En attendant, un clip est à déguster, les yeux et les oreilles grands ouverts. Il a été réalisé par Erika Errante, qui joue ici avec les cercles et les symétries, plaçant le groupe bien sombre dans des explosions colorées et une plage mélancolique à souhait. Il y a du Tim Pope chez elle et du Editors / White Lies chez eux, sur un rythme bien énervé.

https://hivmusic1.bandcamp.com/

http://www.unknown-pleasures-records.com

