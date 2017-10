Sally Dige : « Be gone » (vidéo)

La chanteuse danoise Sally Dige présente un nouveau titre mid-tempo, froid, hypnotique et dansant, à travers le vidéoclip réalisé pour cet extrait de son dernier album, Holding On.

« Be gone », titre dudit extrait, présente un portrait intime filmé à Copenhague, en collaboration avec des proches amis de Sally : Sanne de Neige et Christoffer Bagge. Une déclaration autobiographique à propos de laquelle Sally s’est exprimée en ces simples termes :

« J’ai basé le concept du film sur un rêve récurrent que j’ai depuis deux ans. »

Holding on est disponible via Avant! (UE) et DKA (Amérique du Nord).

