Rougge : premier extrait de Cordes

Inclassable, et beau.

Le fascinant projet nancéien vient de publier une vidéo annonçant la sortie de Cordes : une splendide collection de onze fragments fantomatiques et hautement poétiques, fruit du travail d’un sextet cordes et voix à sortir le 4 mai 2018 chez The Gum Club. Elle succèdera au déjà impressionnant Monochrome.

Le morceau ayant été retenu en guise de première annonce est « Fragment 48 ». Un spleen contemporain à découvrir ici même, donc, avant la sortie d’une collection boisée (le piano n’a évidemment pas disparu) et dont les premières écoutes nous ont laissé sur le séant. Depuis ses débuts, Rougge affirme et affine un pouvoir d’envoûtement peu commun, tant sur le plan musical que vocal, le tout nimbé d’une sobriété peu commune.

Vérifiez donc par vous-mêmes.

–

Crédits :

Vidéos : Frédéric Gosselin, Yann Chassatte

Conseils vidéo : Vincent Bonnay

Montage : Rougge

Violons : Mélanie Pernet, Anaïs Jansen

Alto : Fanny Poignon

Violoncelle : Léopoldine Lezean

Contrebasse : Louis-Michel Marion

Piano, voix, composition et arrangements cordes: Rougge

Enregistré et mixé par Philippe André et Rougge

Mastering : Laurent Lepagneau

Edition: The Gum Club

