Roger Waters : « Wait for her » (vidéo)

Extrait du très typé nouvel album de l’ex-leader et compositeur de Pink Floyd Is This The Life we really want, « Wait for her » a fait l’objet de cette vidéo posée et intimiste. Un petit film qui met en exergue une écriture réminiscente d’une certaine période, à l’image de l’effet que produit l’album lui-même : une réappropriation des couleurs typiques du Floyd, dans un exposé de puissance moindre par rapport au précédent et épique album solo Amused to Death.

Crédits

Roger Waters – Vocals, Piano

Joey Waronker – Drums

Jonathan Wilson – Guitar

Gus Seyffert – Bass

Jessica Wolfe – Vocals

Holly Laessig – Vocals

Dave Kilminster – Guitar

Azzurra Caccetta – Dancer

