Ride : performance live @ KEXP 24/09/2017 en ligne

Les légendes noise-pop ne sont pas revenues que pour du revival live, à l’instar de diverses vieilles gloires préférant vivre sur des acquis.

Prenant le risque d’un nouveau pari créatif, Ride a donc remis le couvert avec l’album studio Weather Diaries, ce qui lui a donné nouvel élan en concert et justifie d’apparitions spéciales en médias spécialisés. C’est le cas de la dernière session donnée par le quatuor à la radio de Seattle KEXP, filmée pour l’occasion le 24 septembre dernier. Un film de quarante-trois minutes que vous pouvez découvrir ici même, mis en ligne pour Noël.

Beau cadeau. Le groupe y délivre un set de près de trente-cinq moinutes suivi d’une entrevue, set incluant plusieurs titres du dernier album mais aussi d’assez fameuses vieilleries, à savoir « Vapour Trail » (issu du premier opus Nowhere) et le dantesque « Leave them all Behind », extrait du second album Going Blank Again. Un « Leave them all Behind » un brin moins noisy qu’à l’époque mais bellement maîtrisé, ainsi qu’en attestent les performance live du groupe depuis sa reformation.





Cette trace enregistrée dans les studios de KEXP donne à faire le point sur ce bruit aérien, avant d’autres apparitions live de Ride – dont une très attendue en compagnie de personne d’autre que Slowdive, Editors, Interpol, et The Twilight Sad. Ce programme alléchant fera le menu d’une nuit spéciale à Hyde Park (Londres) organisée en juillet 2018 à l’occasion du quarantième anniversaire de… The Cure, grands fans de Ride eux mêmes, et qui concluront la soirée.



Ride – setlist KEXP studio – Seattle, 24/09/2017

– Lannoy Point

– Vapour Trail

– Cali

– Weather Diaries

– All I Want

– Leave Them All Behind

