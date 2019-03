Rammstein : « Deutschland » (vidéo)

Au regard de ce que démontre Rammstein avec le nouveau single « Deutschland », il est moins galvaudé que jamais de dire que les Teutons font dans le gros.

–

Un mini-court métrage créé et dirigé par Specter Berlin de plus de neuf minutes a été réalisé au service du tout nouveau single des Allemands, un « Deutschland » au cours duquel R+ regarde le passé avec un brin d’ironie ou de sarcasme, ça ripaille, ça violente et ça frappe – sans évacuer le thème de la culpabilité et des horreurs commises sous l’empire de certains.

Du pur Rammstein dans le son, très peaufiné et typé, comme dans l’image : démonstrative, spectaculaire, et à voir ici même. Les choses démarrent bien pour le cru 2019.

Be Sociable, Share!