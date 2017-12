Raison d’Être : nouvel album en janvier 2018

Et l’aventure abyssale continue.

Alors que Peter Andersson vient de sortir en tant que Raison d’Être un album collaboratif avec Troum (XIBIPIIO), Cyclic Law annonce la parution d’un nouvel opus studio par Raison d’Être tout seul : son titre est Alchymeia, et il arrivera d’ici la fin janvier 2018.

Cette sortie fait état de la productivité d’un homme resté campé sur des principes fermes et clairs d’écriture. Raison d’Être est certainement l’un des projets dark ambient les plus typés et emblématiques de ces vingt dernières années, et sa nouvelle référence studio sortira en plusieurs formats : CD, double-vinyle, et download digital.

Ce sera la 101ème référence du catalogue de la maison spécialisée en musiques ambiantes, et son artwork est signé Nihil [ventre].

Il commence donc à y avoir du monde au balcon sur le label spécialisé créé par Frédéric Arbour, et dont les plus récentes références comptent le nouvel album du projet italien Shedir, Falling Time, et la compilation d’Arcana Petrichor, tous deux sortis sur la fin 2017.

Un teaser vidéo a été réalisé pour l’annonce de la sortie d’Alchymeia, visible ici même, et laisse sentir que nous retrouverons bientôt ce propos fait d’intériorité et de fragments religieux cher aux afficionados.

