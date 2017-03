RA : « Oceans » (vidéo)

Le remarquable single « Oceans » des post-punks suédois RA se voit désormais honorer par une vidéo fort urbaine, réalisée par Simon Minó (batterie / chant) et visible ici même.

Issu du EP Then I woke up in Paradise sorti en décembre 2016 et écoutable ici, ce petit joyau cold est le fruit d’un quatuor tenant un propos envoûtant, hypnotique et déprimé. Le son du premier album (que certains rapprochent de l’univers de Deafheaven, Bauhaus ou A Place to Bury Strangers, alors que nous comparerons plus volontiers le single à des choses pop, froides, actuelles et connues telles qu’Interpol ou Editors, pour rester sur les évidences) est assez éloigné de l’optique d’origine, qui voyait le groupe oeuvrer en formation quintet dans un registre plus psychédélique, style déployé avant que le groupe perde un membre. Aujourd’hui, RA se compose des personnes de Simon Minó, Erik Blondell, Felix Mårtensson et Martin Nilsson

Un état d’esprit froid et rentré gouverne donc la production musicale actuelle, et trouve ses origines dans la vie des musiciens à Malmö – quelque chose qui peut peut-être trouver une explication dans la vidéo documentaire réalisée par RA sur son milieu de vie, et visible ici même :

Le groupe reste produit par Joakim Lindberg, fidèle parmi les fidèles. Les tonalités actuelles donnent réellement envie de découvrir la suite. Du propre aveu du batteur et chanteur Simon Minó, le groupe se dirige aujourd’hui vers un propos plus « romantique », et ce ne sera pas forcément pour déplaire à certains d’entre vous.

Vérifiez donc par vous-mêmes, tiens.

Be Sociable, Share!