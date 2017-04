Poptone (Ash + Haskins + Dompe) : premier concert @ Los Angeles

Poptone a fait ses débuts sur scène jeudi soir dernier, présentant un set dominé par les fonds de catalogue de Love And Rockets (cinq titres) et Tones On Tail (neuf titres), pour une part fort menue accordée à Bauhaus (un seul morceau).

C’était le premier de deux concerts avec le trio Daniel Ash / Kevin Haskins / Diva Dompe (fille de Kevin), qui se produisaient ensemble aux Swing House Studios de Los Angeles.

Retrouvez ici même des extraits vidéo du concert filmés par quelques chanceux.

Poptone – Setlist 20/04/2017

Swing House Studios @ Los Angeles

01. Heartbreak Hotel (Elvis Presley)

02. OK This is the Pops (Tones on Tail)

03. Mirror People (Love and Rockets)

04. Movement of Fear (Tones on Tail)

05. Happiness (Tones on Tail)

06. No Big Deal (Love and Rockets)

07. Lions (Tones on Tail)

08. Twist (Tones on Tail)

09. Love Me (Love and Rockets)

10. Performance (Tones on Tail)

11. An American Dream (Love and Rockets)

12. Christian Says (Tones on Tail)

13. There’s Only One (Tones on Tail)

14. Physical (Adam Ant)

15. Flame On (Daniel Ash)

16. Go! (Tones on Tail)

17. Slice of Life (Bauhaus)

18. Sweet F.A. (Love and Rockets)









