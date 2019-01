Pixies : nouvel album en 2019

L’information a été révélée dans un teaser vidéo pour un podcast hebdomadaire en 12 parties sur l’histoire, le processus artistique et – surtout – l’état actuel de la musique du groupe américain.

Les Pixies sortiront un nouvel album cette année et ont documenté son enregistrement par une captation vidéo, découpée pour sa forme finale en une série de podcasts.

Head Carrier, sorti en 2016, aura donc un successeur cette année (a priori, sortie de l’album en septembre 2019) et les fans, nouveaux comme anciens, découvriront prochainement le conditions du nouvel enregistrement studio – sujet principal de la série – à travers cette succession d’épisodes.

Le podcast est animé par le journaliste spécialisé Tony Fletcher (auteur de divers ouvrages dont un sur The Who et un autre sur The Smiths). La diffusion de Past is Prologue, titre du documentaire, débutera le 27 juin, juste avant l’arrivée de l’album dans les bacs.

