Philippe Petit + (((Taco))) : « Songs of Innocence » (exclusif)

Sixième extrait exclusif de la nouvelle compilation de Philippe Petit.

Dans le cadre du partenariat Atypeek Music / Obsküre autour de la compilation d’inédits collaboratifs de Philippe Petit, Obsküre met en ligne le sixième titre de Buzzing but not hung up on Hip : « Songs of Innocence », fruit d’une épreuve commune entre Philippe et (((Taco))), et dont pendant plus de huit minutes, la percusssion douce et les reflets acoustiques, bluesy et ambrés vous feront vous sentir comme chez vous.

Ou presque.

–

Crédits :

Philippe Petit + (((Taco))) : « Songs of Innocence »

Mitch Esparza: Guitars, Percs

Philippe Petit: Electronics

