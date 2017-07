Philippe Petit : « Songe d’Azur » (exclusif)

Neuvième extrait exclusif de la nouvelle compilation de Philippe Petit.

Dans le cadre du partenariat Atypeek Music / Obsküre autour de la compilation d’inédits collaboratifs de Philippe Petit, Obsküre met en ligne le neuvième titre de Buzzing but not hung up on Hip.

« Songe d’Azur » : un bricolage sonore dont Philippe garde seul le secret et qui vous emmène trois minutes durant vers des paysages fragfmentés, décalés et inclassables.

Crédits :

Philippe Petit : « Songe d’Azur »

(Piano, Percs, Strings, Electronics)

