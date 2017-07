Philippe Petit : « Si Parla Italiano » (exclusif)

Quatrième extrait exclusif de la nouvelle compilation de Philippe Petit.

Dans le cadre du partenariat Atypeek Music / Obsküre autour de la compilation d’inédits collaboratifs de Philippe Petit, Obsküre met en ligne le quatrième titre de Buzzing but not hung up on Hip, « Si Parla Italiano ».

Un collage jazz, bruitiste, kraut, bourdonneux et psychotique.

Inclassable, comme souvent avec Petit.

–

Crédits :

Philippe Petit & Friends : « Si parla Italiano »

Herman Poole Blount : « space is the place »

Andy Diagram: Trumpet

David Tamura: Saxophone

Ron Anderson: Electric Guitar

Robert L. Pepper: Electric Violin + Korg Ms 2000

Philippe Petit: Turntables & Electroacoustics

