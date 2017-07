Philippe Petit : « Second to last Thoughts »

Second extrait exclusif de la nouvelle compilation de Philippe Petit.

Dans le cadre du partenariat Atypeek Music / Obsküre autour de la compilation d’inédits collaboratifs de Philippe Petit, Obsküre met en ligne le deuxième titre de Buzzing but not hung up on Hip, « Second to last Thoughts », entrepris de concert par Philippe et MME SPKR.

Vous entrez dans le cosmos.

Il y aura des cordes, des guitares et un virage psychotique – bon voyage.

Crédits :

MME SPKR & Philippe Petit : « Second To Last Thoughts »

Lau Betti : Vocals, Bass

James Innes : Drums

Philippe Petit : Guitars, Electronics, Synths

