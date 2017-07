Philippe Petit & Peter Hollo : « … » (exclusif)

Septième extrait exclusif de la nouvelle compilation de Philippe Petit.

Dans le cadre du partenariat Atypeek Music / Obsküre autour de la compilation d’inédits collaboratifs de Philippe Petit, Obsküre met en ligne le huitième titre de Buzzing but not hung up on Hip.

« … » : trois points de suspension résumant bien le sentiment d’attente que produisent ces imposantes vingt minutes ambiantes, cosmiques et cordées. Elles ont été sculptées par Philippe en compagnie du violoncelliste Peter Hollo (photo), personne incarnant le projet Raven. Une expérience immersive, cinématographique et propice à la projection mentale.

Bon voyage.

–

Crédits :

Peter Hollo & Philippe Petit : « … »

Peter Hollo: Cello

Philippe Petit: Prepaired Guitar, FX, Electronix

