Philippe Petit & James Johnston : « Stellar Fright » (exclusif)

Onzième extrait exclusif de la nouvelle compilation de Philippe Petit.

Dans le cadre du partenariat Atypeek Music / Obsküre autour de la compilation d’inédits collaboratifs de Philippe Petit, Obsküre met en ligne le onzième titre de Buzzing but not hung up on Hip.

« Stellar Fright » : une des sculptures ambiantes les plus représentatives de cet ensemble complexe, de par sa longueur, ses fragments angoissants et son intention sinueuse et labyrinthique.

Une nature en mouvement.

Crédits :

James Johnston & Philippe Petit : « Stellar Fright »

James Johnston: Guitar, Pedals, FX

Philippe Petit: Electroacousticisms

