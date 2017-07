Philippe Petit & Isabella Fabri : « Beat Me Ku Ku »

Cinquième extrait exclusif de la nouvelle compilation de Philippe Petit.

Dans le cadre du partenariat Atypeek Music / Obsküre autour de la compilation d’inédits collaboratifs de Philippe Petit, Obsküre met en ligne le quatrième titre de Buzzing but not hung up on Hip : un labyrinthique « Beat Me Ku Ku » aux cuivres fuyants et fantomatiques, réalisé par Philippe en compagnie d’Isabella Fabri, concocté à partir de deux travaux de Barry Cockroft.

Crédits :

Isabella Fabri & Philippe Petit: « Beat Me Ku Ku »

(From 2 original compositions by Barry Cockroft « Beat Me » & « Ku Ku »)

Isabella Fabbri: Tenor & Soprano Saxophones

Philippe Petit: Turntables + Electronics

