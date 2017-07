Philippe Petit : « Eugenia » (exclusif)

Septième extrait exclusif de la nouvelle compilation de Philippe Petit.

Dans le cadre du partenariat Atypeek Music / Obsküre autour de la compilation d’inédits collaboratifs de Philippe Petit, Obsküre met en ligne le septième titre de Buzzing but not hung up on Hip : « Eugenia », fruit d’une épreuve commune entre Philippe, Raphaelle Rinaudo et Hervé Vincenti.

C’est assurément l’une de constructions les plus courtes et cotonneuses de la compilation.

Un sentiment de confort et de protection se dégage de ces fragments naturels, ce qui contribue à donner un statut un peu à part, en termes de couleurs, à cette composition par rapport à un certain nombre d’autres sculptures sonores de la compilation.

–

Crédits :

Philippe Petit : Eugenia

Raphaelle Rinaudo: Electric Harp

Hervé Vincenti: Guitar

Philippe Petit: Processed Acoustics + Electronix

