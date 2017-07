Philippe Petit : « Electric-Blue Mirrors » (exclusif)

Troisième extrait exclusif de la nouvelle compilation de Philippe Petit.

Dans le cadre du partenariat Atypeek Music / Obsküre autour de la compilation d’inédits collaboratifs de Philippe Petit, Obsküre met en ligne le troisième titre de Buzzing but not hung up on Hip, « Electric-Blue Mirrors ».

Un collage ambiant angoissant.

–

Crédits :

[[[_petit_lou_]]]: Electric-Blue Mirrors

Lucina Lou: Theremin, Voices, Field Recordings, Synths, Percussions

Philippe Petit: Guitars, Electronics, Turntablism, Voices, Synths

