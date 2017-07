Philippe Petit : découverte en ligne de Buzzing but not hung up on Hip (exclusif)

Obsküre et Atypeek Music mettent en oeuvre un partenariat afin de vous faire découvrir une compilation spéciale et truffée d’inédits de Philippe Petit.

Cette compilation expose un ensemble de collaborations fièrement assumées par Philippe aux côtés de personnalités aussi diverses que Lydia Lunch, E. Robinson, ASVA, Simon Fisher Turner, Cosey Fanni Tutti ou Murcof.

La compilation se nomme Buzzing but not hung up on Hip, et comprend un total de onze inédits sur douze titres au total. A partir d’aujourd’hui et durant une grande partie du mois de juillet, Obsküre publiera un ensemble de liens Youtube permettant de découvrir l’ensemble de ces petites sculptures sonores pleines de surprises.

Le premier extrait est « Buzz… Buzz… » et peut être découvert ci-dessous.

Ph. Petit : synths, fuzzed strings, percs, electronics

Be Sociable, Share!