Philippe Petit : « Cymbalomentums » (exclusif)

Dixième extrait exclusif de la nouvelle compilation de Philippe Petit.

Dans le cadre du partenariat Atypeek Music / Obsküre autour de la compilation d’inédits collaboratifs de Philippe Petit, Obsküre met en ligne le dixième titre de Buzzing but not hung up on Hip.

« Cymbalomentums » : ou l’étrangeté d’une sculpture à renforts minimaux.

Testez pour voir.



Crédits :

Philippe Petit : « Cymbalomentums »

(Cymbalom, Electronics)

