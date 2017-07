Philippe Petit : Buzzing But Not Hung Up On Hip (album complet) (exclusif)

C’est le final de notre partenariat spécial avec Atypeek Music consacré à Buzzing But Not Hung Up On Hip. Après avoir mis en ligne, titre par titre, l’ensemble des morceaux composant la nouvelle compilation de Philippe Petit, le label vous offre ici même l’album intégral, que vous pouvez découvrir en lecture continue.

Bon voyage, et n’essayez pas de prendre trop de repères : Petit est un as du décalage.

