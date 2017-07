Philippe Petit : « A Farewell to U… » (exclusif)

Douzième extrait exclusif de la nouvelle compilation de Philippe Petit.

Dans le cadre du partenariat Atypeek Music / Obsküre autour de la compilation d’inédits collaboratifs de Philippe Petit, Obsküre met en ligne le douzième titre de Buzzing but not hung up on Hip.

C’est le titre final, l’au revoir.

Crédits :

Philippe Petit : A Farewell To U…

(Piano, Strings, Cymbalom, Synths, Turntablisms, Electronics)

Be Sociable, Share!