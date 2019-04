Peter Murphy : abandon du show Bauhaus @ Orlando

Il semble que ces derniers temps soient ceux d’une fragilisation de santé pour le chanteur de Bauhaus. Peter Murphy, sur le conseil des médecins, a en effet dû se résoudre, au dernier moment, à abandonner le projet de monter sur scène à Orlando pour l’ultime étape de son tribute live solo à Bauhaus.

Le bassiste David J ne s’est pas résolu à abandonner le projet de concert – et il a fait en sorte qu’un show improvisé en hommage au groupe phare dont il fit aussi partie, ait lieu pour les fans.

À l’arrache, en signe de respect pour le public.

Les choses semblent assez sérieuses concernant la santé de Peter, au sujet de laquelle des précisions restent attendues. Il n’en demeure pas moins que c’est en raison de douleurs chroniques doublées d’un épuisement moral (douleurs subies lors d’une tournée d’octobre 2018 en Nouvelle-Zélande et en Australie) que Murphy a dû se résoudre au choix de l’abandon du concert d’Orlando. Décidément, ce public est maudit : la date d’origine, prévue pour février, avait été aussi annulée pour raisons de santé, Peter devant alors consulter.

D’après Post-Punk.com, « ceux qui ont vu Peter hier soir ont remarqué qu’il était dans un état déplorable, [état] qui aurait empiré depuis le dernier concert à Santa Ana, successeur des concerts tant attendus de San Francisco. »

Qu’à cela ne tienne. En pareil contexte et aux fins de ne pas faire supporter déception ultime au public, le bassiste originel de Bauhaus, David J (membre temporaire du groupe live de Peter pour les dates tributes), a pris le parti d’improviser un show live tribute avec le concours de la première partie, SINE, plus un certain Curse Mackey (Pigface, Clan of Xymox, My Life With The Thrill Kill Kult) au chant sur plusieurs morceaux.

C’est donc une expérience unique qui a clôturé la tournée, dans l’urgence. Les uns et les autres n’avaient jamais joué ensemble et ce groupe d’un soir (incluant bien sûr les membres du groupe live de Peter, Mark G. Thwaite et le batteur Marc Slutsky), a délivré un set live devant un auditoire dont les plus déçus ont déserté la salle dès l’annonce de l’état de souffrance de Peter… mais dont une partie est restée pour ce set improvisé et a priori bien reçu, au regard des circonstances.

Communiqué officiel paru suite au show :

Orlando, Plaza Live – 4 avril

C’est avec un grand regret que la décision a été prise de faire s’abstenir Peter Murphy de se produire hier soir, car il souffre d’un grave épuisement physique et mental. Peter avait commencé à se sentir mal après le triomphal spectacle de la Regency Ballroom à San Francisco. Il avait surmonté son mal pour [le concert de] Santa Ana, Californie (le 93e concert depuis octobre), mais a malheureusement failli lors de la dernière nuit à Orlando.

Nous voudrions exprimer nos plus profonds regrets que [cette nouvelle date à ] Orlando ait été encore une fois contrariée par la maladie. Nous exprimons notre sincère gratitude à David J, MGT Thwaite, Marc Slutsky, tous présents sur le site ainsi qu’à l’équipe, Rona Rougeheart et Curse Mackey pour avoir accepté de se réunir pour offrir un spectacle unique et sincère au public. Nous savons que ce n’était pas celui que vous espériez, mais espérons que cela vous a plu. C’était pour toi, Orlando.

Merci à tous ceux qui de par le monde entier ont assisté aux quarante ans de la célébration de Bauhaus.

En dépit de la performance impromptue, des remboursements ont été accordés à tous les participants.

Obsküre souhaite à Peter un prompt rétablissement et la possibilité de nouvelles aventures solo très, très prochainement.

