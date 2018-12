Peter Murphy : bouteilles dangereuses, et show de Stockholm interrompu

Difficile de comprendre, de prime abord, ce qui a réellement motivé le comportement de l’ex-chanteur de Bauhaus lors de son récent show à Stockholm.

Peter, qui tourne actuellement en Europe avec son collègue de Bauhaus David J, a été l’un des protagonistes principaux de l’interruption de son propre concert : jet de bouteilles dans le public, un fan blessé, sont des faits rapportés par le journal suédois Dagens Nyheter.

Selon ce média, le chanteur s’est fait expulser de la scène par les organisateurs du concert à Nalen mercredi soir. Cette mesure a été décidée à la suite d’un jet de bouteille ayant blessé une personne du public au visage. Murphy à peine jeté dehors, a fini par se battre avec la sécurité.

Une photo partagée avec un groupe Facebook 4AD ce matin – et que nous préférons ne pas publier (la vidéo ci-dessous se suffisant à elle-même) – montre Murphy sur le trottoir, à l’extérieur du site, maintenu par des personnes en charge de la sécurité de l’espace. Certains témoignages parlent de console son endommagée et de démission en direct de l’ingénieur scène.

Des traces vidéo postées par les fans sur la page de l’événement Facebook montrent Murphy donner des coups de pied et casser ce qui semble être un éclairage de scène, avant qu’il ne jette des bouteilles dans la foule pendant « Stigmata Martyr ».

Mark Thwaite, guitariste de Peter et ex-Mission, a fait la déclaration suivante : « Je vais bien, et le groupe va bien, Peter va bien. Aucune arrestation n’a eu lieu malgré les informations parues dans la presse. C’était la sécurité des lieux [qui était impliquée], pas les policiers, comme les gens ont pu le supposer. Peter vient d’être envoyé à l’hôtel, il était saoul. »

Mais les choses pourraient ne pas s’arrêter là.

Les organisateurs du concert ont publié sur Facebook la déclaration suivante :

« Une chanson de plus étant prévue, le responsable de la tournée des artistes et son technicien ont décidé de mettre fin au concert d’hier avec Peter Murphy, l’équipement technique ayant été détruit à la suite d’incidents que nous prenons très au sérieux à Nalen. L’artiste a agi de manière inacceptable envers le public et notre personnel. Nous essayons actuellement de régler la situation. Si quelqu’un dans le public s’est retrouvé blessé de quelque manière que ce soit, nous aimerions que vous nous contactiez et que vous vous présentiez à la police. »

La tournée se poursuit.

