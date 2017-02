Peter Bjärgö (Arcana, Sophia) : Animus Retinentia, le 1er mars

Animus Retinentia sera le troisième album solo du leader d’Arcana, Peter Bjärgö, et comprendra un total de onze nouvelles compositions. Un ensemble d’édifices délicats et sombres, alimentés de pianos rêveurs, guitares acoustiques et jeux percussifs dont Peter a le secret.

Cet opus III sort évidemment chez le partenaire historique de Bjärgö, Cyclic Law, et pêut être commandé depuis le webstore du label. La version CD sort en digipack six volets limité à 500 copies.

Dans l’attente de la sortie, vous pourrez découvrir des extraits de tous les titres sur le Soundcloud du label, en streaming.

Cerises sur le gâteau : second extrait intégral à découvrir ici même, avec le profond « You Let The Light Shine through »…

… après un premier extrait dévoilé pour sa part fin 2016, « To replace my Sadness » :

