Peter Bjärgö (Arcana) fabrique des choses

Les détails ne sont pas légion, mais il semble que Peter Bjärgö, fondateur entre autres des projets Arcana et Sophia, soit à l’oeuvre sur de nouvelles ambiances.

Une création sonore a en effet été postée sur YouTube courant septembre. Enregistrée sur le temps d’un weekend (aux alentours a priori du 15 septembre 2018) et intitulée « Tungsinne », d’une durée de neuf minutes, elle présente un travail climatique détaillé et nourri en fields recordings. Une patte unique, à découvrir ici même, quelques semaines après la parution digitale d’un nouvel album solo, Återstoden, à découvrir sur Bandcamp… et ici même aussi.

Återstoden comprend un total de sept morceaux incluant le cycle Återstoden, divisé en trois mouvements disséminés dans l’album.

Pour l’heure, il n’existe qu’en format digital.

Plus tôt dans l’année, Cyclic Law a publié des rééditions des deux premières références du fond de catalogue d’Arcana : Dark Age Of Reason et Cantar De Procella.

