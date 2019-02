Persona #7 est sorti

Le septième numéro de l’une des plus belles revues de France et de Navarre est sorti il y a quelques jours. Entretiens personnels et sentis, chemins battus dégagés, ce nouveau volume réserve encore son lot de surprises, de faces cachées et d’émotions non feintes.

Et ça n’est pas si fréquent.

–

L’Opus VII de Persona est disponible en commande sur le site officiel et scrute l’intériorité de plein de gens beaux et intéressants.

La preuve avec le sommaire ci-dessous, incluant du Jad Wio, du Dominique A, du Pest Modern et du Rendez Vous – entre autres !

Une fois que vous serez remis de la liste, regardez donc la trace vidéo capturant l’ambiance d’une certaine soirée de lancement. C’était le 3 février 2019, à l’Atelier Gustave.

PERSONA N°7 // Hiver 2019

10,00 €

SOMMAIRE

DOMINIQUE A // BASTIEN VIVÈS // PEST MODERN // CANDICE ANGÉLINI // RADIO ELVIS // FRANK LORIOU // CHRISTOPHE VAN HUFFEL // NOVA MATERIA // RENDEZ VOUS // SIMON HUW JONES // FILIP CHRÉTIEN // BRIGITTE GIRAUD // IRÈNE JONAS // PIERRE-FRANÇOIS MOREAU // MELLANOISESCAPE // THOUSAND // MOODIE BLACK // JAD WIO // RAFAL WOJCZAL // FRANÇOIS MERLIN // DE FÉLINE // PRINCESS THAILAND // SANDRA CLARO // FRD POULET // RENÉ DAUMAL…

Persona à l'Atelier Gustave from Julien Chastang on Vimeo.

