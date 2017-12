Ötzi : « Ghosts » (vidéo)

Le projet post-punk d’Oakland (Californie) dévoile une nouvelle vidéo en support au titre éponyme de son dernier album studio, Ghosts, sorti en septembre dernier sur Near Dark/Last Hour Records.

La vidéo présente une procession douloureuse résonnant avec une perte incommensurable et ressentie non seulement par ceux de la Bay Area, mais aussi par l’ensemble de la scène musicale et artistique internationale.

–

Un communqué vient expliquer le fond de la démarche : La vidéo (…) a été créée à la mémoire de ceux qui ont péri dans l’incendie d’Oakland le 2 décembre 2016. Certains de ceux qui se sont perdus dans le feu étaient des amis, d’autres des connaissances. À l’occasion de l’anniversaire de leur décès, nous sommes rejoints par leurs proches et leurs survivants pour leur rendre hommage et leur parler de la façon dont ils se sont adressés

à nous. Cette vidéo porte sur la colère et le regret, le point de rencontre entre deuil public et privé, et la consomption du voile entre les vivants et les morts.

Le clip a été réalisé par le photographe Kevin Brown et le vidéaste Rissy, avec un travail supplémentaire associant Post-Consumer et Akiko. A découvrir.

