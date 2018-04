Orgy : « Army to your Party », nouveau single et album à venir

Jay Gordon & co. présenteront du neuf en 2018, qu’on se le dise.

–

Et ça démarrera par du petit format étendu.

Le nouveau single du projet electro-rock, « Army to your Party », met en avant la personne du rappeur Crichy Crich. La précommande du single est désormais possible via iTunes, Amazon et Google Play, et il sera officiellement publié le 11 mai. Ce titre est issu d’un EP comprenant plusieurs mixes différents, dont un radio edit, une version instrumentale et une autre a cappella, plus trois mixes dynamiques des mêmes versions.

Les premiers sont conçus pour les chanteurs et le karaoké (eurgh ? si si), et le second pour le streaming, les blogs, les DJ et les ingénieurs remix aux fins de les utiliser dans leurs setlists live et reformulations chimiques. Ou comment donner de la matière nouvelle sans trop en donner et maximiser ses chances de diffusion.

« Army to your Party » est tiré d’un nouvel album studio à paraître pour Orgy, intitulé #newmusic. Ce premier extrait a été mixé par Jay Baumgardner (NRG Recording Studios), et est le fruit d’une collaboration entre Orgy, Sullivan King et Crichy Crich. Il sera joué live à West Hollywood (Californie), au Whisky A Go Go à la date de sa sortie, le 11 mai, et bien évidemment lors de la prochaine tournée du groupe.

Avec « Army to your Party », Orgy présente aussi son nouveau batteur, Raanen Bozzio (fils de Terry Bozzio [Missing Persons]). Le public a pu le voir s’investir auprès de Cypress Hill, Wednesday 13 ou encore Periphery, entre autres.

#newmusic et « Army to your Party » sortent grâce à un partenariat entre D1 Music et Pacific Rising Entertainment, une nouvelle compagnie créée par Adrian Stinson, fan de longue date d’Orgy. Cette structure vise à aider les artistes à réaliser leur vision, qu’ils soient déjà à un état de reconnaissance ou qu’ils débarquent dans le monde merveilleux du music business.

