Område : teaser pour le nouvel album (vidéo)

Le teaser vidéo réalisé pour le prochain album d’Område laisse entrevoir un essai expressif et physique, et toujours aussi ambiancé. Dans l’attente de découvrir l’intégralité du son à paraître sur My Kingdom Music, vous pouvez toujours aller vous rendre compte de ce que ça donnera physiquement ici :

– Deluxe edition

– Silver edition & digipack CD –

… et découvrir la vidéo de deux minutes réalisée pour donner envie.

Ca sent le scultpté, le tortueux et le beau.

